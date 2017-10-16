17 – 18 октября в Ярославской области пройдет II чемпионат «Абилимпикс». Цель конкурса – содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.



Соревнования пройдут по пяти компетенциям для студентов и по двум – для школьников. Площадками станут четыре колледжа: Ярославский политехнический №24 («Кирпичная кладка»), Заволжский политехнический («Поварское дело»), Любимский аграрно-политехнический («Слесарное дело») и Ярославский колледж управления и профессиональных технологий («Фотограф-репортер», «Брошюровщик печатных изданий», «Портной», «Робототехника»).



Пленарное заседание чемпионата будет посвящено развитию движения «Абилимпикс» в Ярославской области. Также состоятся видеоконференция на тему социально-бытовой адаптации детей с ментальными нарушениями и тематический вебинар.



Профориентационная программа «Абилимпикса» включает в себя ряд круглых столов, в том числе по проблемам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также собрание ассоциации педагогов инклюзивного образования.



В культурной части чемпионата – мастер-классы по бисероплетению, лозоплетению, батику, гончарному делу, выставки творческих коллективов, показ театра моды колледжа управления и профессиональных технологий.



Справка



Получить подробную информацию о чемпионате можно здесь: http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro.



В период проведения чемпионата будет организована онлайн-трансляция: http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/onlajn-translyaciya.



Открыта регистрация на деловую программу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7n8WBMuxa4b8RwfNVwMo-EzWtEhhwBcAF0JKv8Rh-zd4sSw/viewform?c=0&w=1.