​В регионе активно проводятся мероприятия в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии между Правительством области, ОАО «Славнефть-ЯНОС» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Документ, подписанный в Год экологии, предусматривает взаимодействие по обеспечению экологической безопасности на территории региона, а также инвестиции со стороны компании в природоохранные мероприятия в объеме более 3 миллиардов рублей.



– Соглашением предусмотрено выполнение комплекса работ по очистке буферных прудов, строительство специализированной установки утилизации сероводорода, вывоз и утилизация ранее накопленных отходов производства, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Реализация данных мероприятий позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1,5 тонны в год, сократить объемы ранее накопленных нефтесодержащих отходов на две тысячи тонн и снизить содержание нефтепродуктов в сточных водах предприятия на 0,01 мг/куб. дм в год.



Для уменьшения негативного влияния на состояние атмосферного воздуха в текущем году ОАО «Славнефть-ЯНОС» ведет модернизацию оборудования для хранения и перекачки нефтепродуктов. Проведенные работы по оснащению резервуаров топливного кольца понтонами позволяют уменьшить выбросы загрязняющих веществ каждого резервуара на 95%. Также с целью снижения содержания нефтепродуктов в сточных водах на заводе на 70% проведена очистка от донных отложений прудов – отстойников сточных вод.



Идет подготовка к строительству дополнительной установки утилизации сероводорода методом мокрого катализа, которое завершится в 2018 году. Для снижения выбросов диоксида серы началась реализации проекта перевода всего топливопотребляющего оборудования завода на использование природного газа. Процесс планируется завершить к 2020 году. Полностью закончены запланированные на 2017 год работы по сокращению ранее накопленных нефтесодержащих отходов общим объемом 2 тысячи тонн. Они вывезены с территории предприятия и утилизированы.



Также совместно с Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предприятием проведены замеры уровня загрязнения атмосферного воздуха на улице Титова. Превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.



Для снижения негативного воздействия промышленных предприятий на жилую зону Ярославля продолжается реализации программы благоустройства территории санитарно-защитной зоны Южного промышленного узла города. Проведены инвентаризация и уход за зелеными насаждениями, дополнительно высажено 72 клена вдоль Московского проспекта.



– Природоохранная деятельность входит в число приоритетных стратегий нашего предприятия, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. – Мы не только неукоснительно выполняем все требования действующего природоохранного законодательства, но и стараемся работать в этом вопросе на опережение, внедряя самые передовые, наиболее безопасные для окружающей среды технологии.