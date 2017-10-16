Правительство Ярославской области разрабатывает законопроект по ужесточению наказаний за нарушения требований природоохранного законодательства.

– Очень важно, что именно в Год экологии и особо охраняемых территорий в регионе появится дополнительный инструмент для пресечения правонарушений в отношении объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В данный момент департамент охраны окружающей среды и природопользования разрабатывает законопроект о внесении изменений в региональный закон №100-з в части дополнения его нормами, предусматривающими административную ответственность за нарушения требований природоохранного законодательства.

В Красную книгу Ярославской области включены сведения о 172 видах животных, 14 видах грибов и 173 видах растений. По мнению специалистов, применение закона в обновленном виде станет действенным механизмом их защиты.

В соответствии с предложенными нормами штраф за уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных составит: от 2,5 до 5 тысяч рублей – для физических лиц, от 15 до 20 тысяч рублей – для должностных и от 500 тысяч до одного миллиона рублей – для юридических.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 14:45
23 просмотров
2017.10.16 Началось подключение к газопроводу домов в селе Веськово Переславского района
2017.10.16 В Ярославле пройдет II областной чемпионат «Абилимпикс»
2017.10.16 Участие в семи и более этапах проекта «Бегом по Золотому кольцу» приняли свыше 400 человек
2017.10.16 Проведены природоохранные мероприятия в рамках соглашения между Правительством области, Росприроднадзором и ОАО «Славнефть-ЯНОС»
2017.10.16 В Ярославле проходит II областной чемпионат «Абилимпикс»