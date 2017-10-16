Правительство Ярославской области разрабатывает законопроект по ужесточению наказаний за нарушения требований природоохранного законодательства.



– Очень важно, что именно в Год экологии и особо охраняемых территорий в регионе появится дополнительный инструмент для пресечения правонарушений в отношении объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской области, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В данный момент департамент охраны окружающей среды и природопользования разрабатывает законопроект о внесении изменений в региональный закон №100-з в части дополнения его нормами, предусматривающими административную ответственность за нарушения требований природоохранного законодательства.



В Красную книгу Ярославской области включены сведения о 172 видах животных, 14 видах грибов и 173 видах растений. По мнению специалистов, применение закона в обновленном виде станет действенным механизмом их защиты.



В соответствии с предложенными нормами штраф за уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных составит: от 2,5 до 5 тысяч рублей – для физических лиц, от 15 до 20 тысяч рублей – для должностных и от 500 тысяч до одного миллиона рублей – для юридических.