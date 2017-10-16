​15 октября в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Он стал десятым, завершающим этапом проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2017».



В столице подобные забеги были организованы впервые. В них приняли участие более 4500 человек из 18 стран и 66 субъектов РФ.



Традиционно начало мероприятия ознаменовала передача флага проекта: глава Ростовского района, принимавшего предыдущий этап полумарафона, Алексей Константинов передал эстафету Москве в лице исполняющего обязанности начальника управления физкультурно-массовой работы департамента спорта и туризма столицы Игоря Карташова.



Первыми на старт вышли самые юные спортсмены. Они преодолели дистанции 300 и 600 метров. Затем состоялся забег безграничных возможностей для воспитанников психоневрологических домов-интернатов.



После этого профессионалы и любители вышли на дистанцию 3 километра. Победителем стал Вячеслав Соколов с результатов 8 минут 47 секунд.



Ближе к полудню выстроилась колона на полумарафон. Среди участников было немало заслуженных спортсменов. Самому старшему бегуну – 79 лет. Первым к финишу пришел действующий чемпион России по полумарафону Ринас Ахмадеев (1:05.47). Кстати, свой титул он получил в сентябре в Ярославле.



После этого стартовали 10 тандемов – бегуны и участники в инвалидных креслах. Далее начался забег на дистанцию 10 километров. Победителем стал Денис Данилин (31:28).



Для всех участников были организованы горячее питание, теплые раздевалки. Для болельщиков – зоны мастер-классов и танцевальный фестиваль.



По традиции на завершающем этапе серии «Бегом по Золотому кольцу» проводится награждение «За приверженность бегу»: участники, пробежавшие семь и более этапов в сезоне, получают специальные медали. В этом году награждены более 400 человек.



Напомним, проект стартовал 1 мая в Тутаеве. Забеги прошли в Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Костроме, Сергиевом Посаде, Рыбинске, Ростове Великом. Самыми массовыми стали сентябрьские старты в Ярославле – участие в них приняли порядка 6,5 тысячи человек.