|15 октября в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Он стал десятым, завершающим этапом проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2017».
В столице подобные забеги были организованы впервые. В них приняли участие более 4500 человек из 18 стран и 66 субъектов РФ.
Традиционно начало мероприятия ознаменовала передача флага проекта: глава Ростовского района, принимавшего предыдущий этап полумарафона, Алексей Константинов передал эстафету Москве в лице исполняющего обязанности начальника управления физкультурно-массовой работы департамента спорта и туризма столицы Игоря Карташова.
Первыми на старт вышли самые юные спортсмены. Они преодолели дистанции 300 и 600 метров. Затем состоялся забег безграничных возможностей для воспитанников психоневрологических домов-интернатов.
После этого профессионалы и любители вышли на дистанцию 3 километра. Победителем стал Вячеслав Соколов с результатов 8 минут 47 секунд.
Ближе к полудню выстроилась колона на полумарафон. Среди участников было немало заслуженных спортсменов. Самому старшему бегуну – 79 лет. Первым к финишу пришел действующий чемпион России по полумарафону Ринас Ахмадеев (1:05.47). Кстати, свой титул он получил в сентябре в Ярославле.
После этого стартовали 10 тандемов – бегуны и участники в инвалидных креслах. Далее начался забег на дистанцию 10 километров. Победителем стал Денис Данилин (31:28).
Для всех участников были организованы горячее питание, теплые раздевалки. Для болельщиков – зоны мастер-классов и танцевальный фестиваль.
По традиции на завершающем этапе серии «Бегом по Золотому кольцу» проводится награждение «За приверженность бегу»: участники, пробежавшие семь и более этапов в сезоне, получают специальные медали. В этом году награждены более 400 человек.
Напомним, проект стартовал 1 мая в Тутаеве. Забеги прошли в Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Костроме, Сергиевом Посаде, Рыбинске, Ростове Великом. Самыми массовыми стали сентябрьские старты в Ярославле – участие в них приняли порядка 6,5 тысячи человек.
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вчера, 14:45
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