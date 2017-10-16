​В село Веськово Переславского района пришло долгожданное голубое топливо. Два домовладения уже газифицированы. В перспективе – подключение порядка ста объектов.



Администрация Переславского района начала строительство внутрипоселковых сетей в 2011 году. Работы велись в рамках региональной программы газификации, и в 2014 году сети сдали в эксплуатацию. Финансирование проекта из бюджета составило порядка 6 миллионов рублей. Все обязательства в отношении собственников органами власти были выполнены. Однако подключить домовладения к газу не удавалось несколько лет.



– Главная проблема заключалась в том, что для непосредственного пуска газа в газораспределительные сети требовалось осуществить врезку в газопровод высокого давления, который принадлежит частному лицу, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Долгое время местные власти не могли найти с ним общего решения. Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Договоренности с собственником газопровода высокого давления о подключении села Веськово к голубому топливу были достигнуты.



Как сообщил Андрей Лукашов, под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области был разработан проект соглашения между собственником газопровода и администрациями района и поселения по вопросу газификации жилых домов села Веськово. В ближайшую неделю будут подключены все дома, которые заключат соответствующие соглашения.



Газификация Переславского района будет продолжена. В рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области ПАО «Газпром» планирует в 2017 – 2018 годах построить межпоселковый газопровод до села Купанского протяженностью 16,6 километра. Газораспределительные сети в этом населенном пункте на 889 квартир и одну котельную уже построены. Сейчас также за счет областных средств проектируется котельная в Купанском. Реализация проекта намечена на 2018 год.



Также в следующем году планируется строительство газораспределительных сетей в селе Новом, к которому в 2014 году был построен межпоселковый газопровод.



Перспектива на 2019 – 2021 годы – строительство «Газпромом» межпоселкового газопровода протяженностью 41 километр ГРС «Переславль» – Рязанцево – Елизарово – Горки с отводом на поселок Дубки. В рамках программы синхронизации Правительство области совместно с администрацией Переславского района к 2021 году должны подготовить к приему природного газа 1109 квартир и 4 котельные.



В рамках развития регионального туристического комплекса в районе строится курорт «Золотое кольцо». Для расширения его возможностей построен межпоселковый газопровод от ГРС «Переславль» протяженностью 11,4 километра. В планах – продление его до села Берендеево. Это позволит не только газифицировать домовладения в одном из самых крупных населенных пунктов района, но и перевести на природный газ мазутную котельную и ряд населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода. Реализация проекта планируется в 2020 году.