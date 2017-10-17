|17 октября в Ярославском колледже управления и профессиональных технологий открылся II областной чемпионат «Абилимпикс». Его участники – школьники и студенты, выпускники и молодые специалисты с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
– Это замечательное мероприятие объединило очень интересных людей. Несмотря на проблемы со здоровьем, сегодня многие юноши и девушки стремятся получить профессию, стремятся быть востребованными в обществе, создать семью, – сказал, приветствуя участников, первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Они хотят не просто работать, а стать в своей профессии лучшими. Наша задача – помочь им в этом.
Виктор Костин поблагодарил организаторов мероприятия и преподавателей, а ребятам пожелал успехов.
Чемпионат начался с выступления коллектива ярославской общественной организации «Лицом к миру». Также в рамках первого конкурсного дня прошли видеоконференция на тему социально-бытовой адаптации детей с ментальными нарушениями и тематический вебинар.
Соревнования проходят по пяти компетенциям для студентов и по двум – для школьников. Площадками являются четыре колледжа: Ярославский политехнический №24 («Кирпичная кладка»), Заволжский политехнический («Поварское дело»), Любимский аграрно-политехнический («Слесарное дело») и Ярославский колледж управления и профессиональных технологий («Фотограф-репортер», «Брошюровщик печатных изданий», «Портной», «Робототехника»).
Профориентационная программа «Абилимпикса» включает в себя ряд круглых столов, в том числе по проблемам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также собрание ассоциации педагогов инклюзивного образования.
В культурной части чемпионата, который продлится два дня, – мастер-классы по бисероплетению, лозоплетению, батику, гончарному делу, выставки творческих коллективов, показ театра моды колледжа управления и профессиональных технологий.
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