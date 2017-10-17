«Первый Ярославский» стал доступен жителям Ярославской области – абонентам спутникового телевидения «Триколор ТВ». В базовом пакете региональных каналов этого оператора спутниковой связи «Первый Ярославский» транслируется на 23-й позиции.



– Для нашей команды присутствие в «Триколоре» – это настоящий прорыв, ведь теперь программы «Первого Ярославского» станут доступнее для зрителя, – прокомментировала событие главный редактор телеканала «Первый Ярославский» Екатерина Капустян. – Наш телеканал единственный в регионе работает по принципу самопрограммирования, иными словами, круглые сутки мы сами наполняем эфир. И, конечно, все наши проекты ориентированы на жителя области. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова теперь ни одно событие из жизни региона не останется без внимания нашей аудитории. «Первый Ярославский» теперь и во всех телевизорах абонентов спутникового телевидения «Триколор», даже в самых отдалённых уголках нашей области.



Напомним, 1 февраля 2017 года телеканал «Первый Ярославский» был признан единственным обязательным общедоступным региональным телеканалом в Ярославской области. Это значит, что все операторы кабельного телевидения должны были включить его в свои минимальные пакеты предоставляемых услуг. По итогам 2016 г. «Первый Ярославский» вошел, по данным исследовательской компании «Mediascope», в тройку лидеров среди региональных телеканалов всей страны с собственным программированием и круглосуточным вещанием.



– Наши специалисты в сжатые сроки организовали доставку сигнала «Первого Ярославского» до аппаратной наших партнеров компании «Триколор ТВ», – рассказал директор ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» Александр Лебедев. – Сотрудничество с этим оператором спутниковой связи большая ответственность. Ведь теперь «Первый Ярославский» могут смотреть не только наши земляки. Возможность увидеть программы «Первого Ярославского» появилась и у зрителей «Триколора» в других регионах европейской России». Наш «Первый Ярославский» стал, таким образом, реальным конкурентом федеральных телеканалов.



На сегодняшний день телеканал «Первый Ярославский» присутствует в кабельных сетях всех операторов связи, представленных в регионе, а также входит в базовый пакет спутниковых каналов «НТВ Плюс» и «Триколор». Продолжается и аналоговое эфирное вещание на 43 телевизионном канале из телецентра в поселке Дубки.