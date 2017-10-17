​17 октября представители Ярославской области приняли участие во всероссийской встрече с родителями, которую провел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Диалог с регионами проходил в режиме онлайн.



В ходе встречи глава Рособрнадзора и специалисты ведомства ответили на заданные им вопросы, подробно рассказали об организации и проведении в 2018 году ЕГЭ и государственной итоговой аттестации девятиклассников.



– В этом учебном году мы запланировали апробацию устного экзамена по русскому языку в 9-х классах. В нем будут участвовать все регионы, – рассказал Сергей Кравцов. – В этот раз участие добровольное, и результаты собеседования не будут влиять на допуск к ГИА. Обязательным такое испытание станет с 2019 года. Устное собеседование будет проходить в школах и оцениваться в формате «зачет/незачет».



Ярославна Вера Цветкова спросила у Сергея Кравцова, для чего в начальных классах введены всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Второклассники пишут их 12 октября, а ученики пятых классов – 26 октября. На выполнение заданий отводится один урок.



– Проверочные работы позволяют проверить качество знаний, сравнить их результаты с текущими оценками и сделать вывод об объективности, – ответил Сергей Кравцов.



Первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева отметила, что ВПР также помогают выявлять проблемы преподавания предметов в начальной школе и эффективно планировать деятельность по повышению квалификации учителей.



В 2018 году при проведении ЕГЭ планируется перейти на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях. Это еще одна из форм защиты при организации аттестации.



В завершение встречи Сергей Кравцов поблагодарил департамент образования Ярославской области за высокий уровень информирования родителей учеников: специалисты регулярно проводят выездные родительские собрания в муниципальных образованиях.