​17 октября в Культурно-зрелищном центре проходит День промышленности Ярославской области. Участие в мероприятии принимают представители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности, Агентства по технологическому развитию, ГК «Ростех», инновационного центра «Сколково», а также крупных промышленных холдингов, предприятий и организаций ряда регионов.



Вместе с председателем Правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко официальные лица осмотрели межрегиональную научно-промышленную выставку. Экспозиция, на которой представлены последние наработки и достижения ведущих предприятий региона, разместилась на первом этаже КЗЦ и на площадке перед зданием.



В большом зале КЗЦ была организована пленарная сессия по вопросам реализации государственной и региональной промышленной политики.



– От имени губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и Правительства региона я рад приветствовать вас на открытии Дня промышленности, – обратился к собравшимся Дмитрий Степаненко. – Участие в нашем форуме, который проводится уже седьмой год подряд, принимают представители более чем 300 предприятий. Ярославская промышленность сейчас находится на подъеме. За 8 месяцев 2017 года индекс промышленного производства составил 120 процентов, в то время как по России – около 102 процентов. Более того, вот уже на протяжении шести месяцев Ярославская область занимает первое место среди регионов ЦФО по этому показателю. Мы делаем ставку на развитие перспективных отраслей производства, создание новых предприятий, увеличение налогооблагаемой базы.



Драйверами экономического роста являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиа- и двигателестроения, энергетического машиностроения, фармацевтики, химии и нефтехимии. Как отметил Дмитрий Степаненко, они не только наращивают объемы выпуска, но и осваивают новые виды продукции и способы производства.



Так, в апреле текущего года Президент России Владимир Путин в «ОДК-Сатурн» дал старт развитию совершенно новой отрасли – российского корабельного двигателестроения. Совместными усилиями Правительства области и «ОДК-Сатурн» реализуется проект развития кросс-рынка «ТехНет». Дорожная карта предусматривает создание «фабрик будущего», которые позволят существенно сократить сроки вывода на рынок наукоемкой продукции и повысить эффективность производств.



ПАО «Автодизель» развивает производство дизельных и газовых двигателей ЯМЗ-530 экологических стандартов Евро-4 и Евро-5. Ярославский завод дизельной аппаратуры реализует программу импортозамещения, выпуская топливные насосы для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6. Инновационные проекты запущены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, таких как Ярославский радиозавод и конструкторское бюро «Луч» в Рыбинске. Рост отмечается и в химическом производстве, производстве нефтепродуктов. Выпуск лекарственных препаратов за 8 месяцев вырос в 2,6 раза.



Правительство области активно работает и над выведением из кризиса предприятий, оказавшихся в трудной экономической ситуации. Это рыбинский завод дорожной техники «Раскат», «Верфь братьев Нобель» и НПЗ имени Менделеева.



Регион был хорошо представлен на ряде крупных международных площадок. На Петербургском экономическом форуме подписан целый ряд соглашений на общую сумму более 20 миллиардов рублей.



В завершение своего выступления председатель регионального Правительства выразил надежду, что День промышленности Ярославской области станет важной дискуссионной площадкой, местом обмена опытом и заключения новых деловых соглашений.



Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших предприятий региона. Были отмечены, в частности, фабрика «Собрание», ЗАО «Научно-производственная компания «ЯрЛИ», ООО «Научно-производственное предприятие «Ярославский завод порошковых красок», завод «Луч», ПАО «Тутаевский моторный завод», ПАО «ОДК-Сатурн» и другие.



– Любая награда – это оценка труда людей, которые работают на предприятии. Спасибо вам за эту оценку, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Я благодарю Правительство области за помощь и поддержку. Наверное, те высокие показатели нашего региона, о которых говорил Дмитрий Степаненко в своей речи, закономерны и заслуженны.