​Правительство Ярославской области активно взаимодействует с региональной налоговой службой в сфере экономической политики и профилактической работы с населением.



– Мы плотно сотрудничаем по всем направлениям деятельности, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В настоящее время активно проводится разъяснительная кампания по предупреждению мошенничества. Так, актуальным вопросом для налоговых органов в субъектах Российской Федерации является создание фирм-однодневок на подставных лиц. Не обошла стороной данная проблема и нашу область.



По информации управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области, для своих махинаций по созданию фирм-однодневок мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Чаще всего в эти сети попадают студенты, пенсионеры, безработные.



Убежденные в законности своих действий люди предоставляют персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-однодневок. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями организаций, имеющих многомиллионные долги, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.



Фирма-однодневка – юридическое лицо, создаваемое без цели ведения предпринимательской деятельности. Такая организация существует только на бумаге. Она имеет официальных, номинальных, учредителей и руководителей, указанных в документах организации и внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц. Но фактически руководят такой фирмой реальные теневые представители. Они могут проводить незаконные финансовые операции, уклоняться от уплаты налогов. Мошенники в большинстве случаев получают доход путем хищения денег из бюджета, заключения фиктивных сделок и получения предоплаты за поставку товаров, работ и услуг без исполнения обязательств.



В случае интереса налоговых, правоохранительных и иных государственных органов реальные руководители, которые фактически получают незаконное обогащение за счет деятельности таких организаций, остаются в тени. Ответственность несет гражданин, который указан в качестве руководителя фирмы-однодневки. Именно на него возлагается ответственность за все ее деяния, в том числе и за неуплату налогов.



Для того чтобы действовать в своих интересах, мошенники получают от подставных лиц доверенности и оформляют электронные подписи на визирование всех необходимых для незаконной деятельности документов. При этом номинальный руководитель фирмы полностью отстранен от ее деятельности и от возможности какого-либо контроля. Связь является односторонней: когда нужно, мошенники сами находят подставное лицо, в то время как оно даже в случае крайней необходимости не может связаться с организаторами.