​Одним из главных мероприятий Дня промышленности Ярославской области, прошедшего 17 октября в КЗЦ «Миллениум», стала выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии».



– Мы сегодня достойно и масштабно презентовали промышленный потенциал региона, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Это уникальная выставка, где в едином пространстве широко представлена промышленная продукция под маркой «Сделано в Ярославской области». Экспозиция представляет большой интерес не только для участников форума, но и для учащихся и студентов высших и средних учебных заведений, которые сегодня пришли сюда на экскурсию.



Участниками выставки в этом году стали более 100 ведущих промышленных предприятий региона. Традиционно в их числе ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК – Газовые турбины», ПАО «Автодизель», ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», АО «Русская механика» и многие другие предприятия. Среди новых участников – ЗАО «Единство», ООО «Мастер Моторс», ООО «Спецавиа», НПО «Регулятор».



У выставки несколько тематических разделов. На первом этаже КЗЦ представлены образцы промышленной продукции, современные технологии и инновационные разработки предприятий региона в машино- и двигателестроении, энергомашиностроении и электрооборудовании, судостроении, химической, фармацевтической и медицинской промышленности и других отраслях.



На втором этаже КЗЦ развернулась тематическая экспозиция «Ярославская область – регион НТИ». Были представлены передовые производственные технологии «фабрики будущего», инновационные стартапы, предприятия ВПК, а также экспозиция «Кадры и наука для промышленности», где ярославские вузы продемонстрировали свои научные разработки.



Еще один раздел – народные художественные промыслы: продукция фабрики «Ростовская финифть», творческого объединения «Алькор», Ярославской керамической мануфактуры и других производителей.



На площадке перед КЗЦ была выставлена дорожно-коммунальная спецтехника ПК «Ярославич», ООО «Завод дорожных машин», промышленная лаборатория Ярославского радиозавода, продукция завода «Комацу», суда ГК «Паритет».



В рамках Дня промышленности выставку посетили около тысячи человек.