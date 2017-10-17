|За две недели на интерактивный портал «Решаем вместе» от жителей Ярославля поступило около 200 сообщений по разным категориям, включая предложения и благодарности.
– 200 сообщений за две недели – это хороший результат, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Каждое сообщение должно быть отработано профильными органами в срок до 10 рабочих дней.
Самой популярной в настоящее время является категория «Двор, придомовые территории» – туда поступило около 60 сообщений. Наиболее часто ярославцы сигнализируют о ямах и выбоинах, просят провести дополнительную уборку проезжей части, а также восстановить уличное освещение во дворах.
В рубрике «Дом, ЖКХ», куда за две недели пришло 28 сообщений, жители города чаще всего заявляли о перебоях с горячей водой, а также о плохом содержании контейнерных площадок.
Авторы 38 обращений уже получили ответы от мэрии Ярославля.
– Портал пока работает в тестовом режиме – только для жителей областного центра, но в следующем году отправлять свои обращения на «Решаем вместе» смогут все жители региона, – напомнил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов.
Интерактивный портал «Решаем вместе» был создан для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с жителями в дополнение к одноименному губернаторскому проекту инициативного бюджетирования.
Любой ярославец может сообщить через новый интернет-ресурс об актуальной для своего района, двора, дома проблеме. Для этого требуется пройти несложную процедуру регистрации. Можно написать сообщение, предложение или благодарность по 7 категориям проблем и 16 тематикам. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти должен ответить и отработать сообщение по проблеме.
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