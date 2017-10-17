​17 октября в рамках Дня промышленности Ярославской области состоялось награждение победителей ежегодного регионального конкурса на звание лучших промышленных предприятий региона.



Жюри, состоящее из представителей органов власти и общественных организаций, определило 15 победителей в пяти отраслевых группах.



ООО «Собрание» названо лучшим в группе «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак». АО «Хром» – в группе «Легкая промышленность». В группе «Химическая и нефтехимическая промышленность» сразу несколько победителей: ЗАО «Научно-производственная компания «ЯрЛИ», ООО «Ярославский завод порошковых красок», химический завод «Луч», филиал АО «Кордиант» в Ярославле (ЯШЗ) и АО «Термостойкие изделия и инженерные разработки».



Лидерами в группе «Машиностроение и металлообработка» признаны АО «Сатурн – Инструментальный завод», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Ярославский завод опытных машин», ПАО «Тутаевский моторный завод» и ЗАО «Производственная компания «Ярославич».



Победителями в группе «Топливно-энергетический комплекс» стали АО «Ярославская электросетевая компания», АО «Ярославские энергетические системы» и филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».



Специальным призом «Социально ответственное промышленное предприятие Ярославской области» награждены АО «Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ЗАО «ВолгАэро» и АО «Ярославская электросетевая компания».



– Целями проведения конкурса являются общественное признание и поощрение достижений промышленных предприятий Ярославской области, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Мы рассчитываем, что опыт победителей будет взят на вооружение их коллегами, и это послужит повышению качества продукции и инвестиционной привлекательности ярославской промышленности в целом.



Конкурс проводится среди крупных и средних предприятий региона с 2014 года. Подведение итогов осуществляется на основе информации о финансово-экономических показателях деятельности.