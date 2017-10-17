​В Ярославской области продолжается всероссийская акция «Живи, лес». В ее рамках с участием жителей региона уже высажено 30,5 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 11,3 гектара.



– Всего за время акции «Живи, лес» в этом году, который является Годом экологии, в Ярославской области будет высажено 45 тысяч деревьев, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Особенно важно, что в этом процессе активно участвуют жители муниципальных районов. Экологическое просвещение так же важно, как и помощь в лесовосстановлении. Это одна из целей проведения акции.



Старт акции «Живи, лес» 3 октября дал глава региона Дмитрий Миронов. На мероприятии в поселке Приозерном Ростовского района при его участии на площади 2,5 гектара было высажено 8 тысяч молодых сосен. На данный момент в северных районах Ярославской области мероприятия по посадке деревьев завершены.



В Год экологии вопросам защиты и восстановления лесного фонда в регионе уделяется особое внимание.



– Впервые за последние годы объемы лесовосстановления сравняются с объемами вырубок, – сообщил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Плановый показатель превышает объемы 2016 года на 38 процентов и на сегодняшний день уже выполнен на 87 процентов. Кроме того, в результате принятых в этом году мер в четыре раза сократились объемы незаконной заготовки древесины.