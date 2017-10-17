​17 октября в Правительстве Ярославской области прошло первое заседание нового состава региональной общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания.



– 10 октября завершился срок полномочий прежнего состава комиссии. И сегодня новый состав собрался на первое свое заседание, – открыл встречу председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Не могу не отметить, что пятеро из 12 членов комиссии входили в предыдущий состав. Это говорит о хорошей преемственности. Можно не сомневаться: накопленный опыт будет передан. А сама работа комиссии станет еще более эффективной.



Сергей Березкин отметил также, что за неполные 8 лет было проведено более 400 проверок, состоялись встречи с 9 тысячами осужденных, установлены тесные контакты с правоохранительными органами.



Напомним, в сентябре этого года Общественная палата России утвердила новый состав региональной общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания.



В нее вошли 12 человек. Это кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Сергей Таланов, председатель общественной организации лиц, пострадавших от радиационных катастроф, «Союз-Чернобыль» Рыбинска Александр Мышкарев, настоятель храма в деревне Макарово Рыбинского района иерей Михаил Панченко, председатель областного отделения Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности Президента Виктор Высоцкий, старший преподаватель Института развития образования Марина Соловьева, проректор этого же института Алексей Корнев, настоятель Казанского храма в Угличе игумен Николай Шишкин, пенсионер из Углича Евгений Радеев и имам Ярославской соборной мечети Рафаэль Низамеев.



Председателем единогласно избран предприниматель Олег Кудрявцев. Его заместителями стали сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека, экс-помощник начальника УФСИН по Ярославской области Андрей Костенко и член религиозной организации мусульман Рыбинска Жаллат Абдуллаев.



Членам комиссии были вручены мандаты. Также на встрече был утвержден регламент и определены планы работы на ближайшее время.