​17 октября в Рыбинске открылся детский технопарк «Кванториум». Участие в мероприятии принял председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



– Сегодня мы с вами становимся участниками без преувеличения исторического события – открытия детского технопарка «Кванториум», – сказал Дмитрий Степаненко. – Этот уникальный центр дополнительного образования даст возможность талантливым ребятам Ярославской области не только получать качественные и современные знания, но и, что немаловажно, учиться с интересом. В «Кванториуме» оборудованы различные цеха, лаборатории, интерактивные зоны. Ежегодно более восьмисот школьников будут получать здесь знания, около трех тысяч – участвовать в мероприятиях технопарка.



Дмитрий Степаненко выразил благодарность Правительству России, а также государственной корпорации «Ростех» за помощь в создании детского технопарка. Ребятам и их наставникам председатель Правительства области пожелал успехов.



Первым переступил порог «Кванториума» робот, которого привели в действие школьники – будущие учащиеся технопарка. После этого гости направились на ознакомительную экскурсию. Наибольший интерес посетителей вызвала лаборатория «Энерджиквантум», где были представлены беспилотные летательные аппараты. Ребята рассказали, что в настоящее время активно работают над созданием коптера, способного самостоятельно перевозить груз из одной точки в другую.



На базе «Кванториума» будут реализовываться программы дополнительного образования детей по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии. Учеников будут объединять в проектные группы под руководством опытных наставников.



Как рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода, в детском технопарке будут использоваться самые современные формы работы, разработаны уникальные развивающие программы. В «Кванториум» уже зачислены 500 ребят. Сначала школьников ждет общий курс, который будет включать в себя информацию по всем направлениям. За это время – около 60 часов – они должны определиться с тем, что им интереснее и ближе.



– Основная направленность занятий – техническая. И это не случайно для нашего промышленного региона. Растить новых инженеров – главная задача технопарка, – отметила Ирина Лобода.



Реализация проекта стала возможной в рамках реализации субсидии из федерального бюджета, предоставленной региону по результатам конкурсного отбора в этом году. Свою лепту внесли и инвесторы. Так, госкорпорация «Ростех» направила средства на ремонт помещения «Кванториума».



В работе технопарка заинтересованы не только дети и их родители, но и промышленные предприятия региона, делающие ставку на будущие высококвалифицированные кадры. Партнерами рыбинского технопарка стали такие промышленные гиганты, как «ОДК – Газовые турбины», судостроительный завод «Вымпел», конструкторское бюро «Луч», филиал публичного акционерного общества «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС», «ОДК-Сатурн» (Рыбинск), Рыбинский завод приборостроения, «Сатурн – Инструментальный завод».



Открытие ярославского технопарка – часть марафона открытий федеральной сети детских технопарков, проходящего в рамках форума «Открытые инновации». Сегодня церемонии в 17 регионах страны по очереди транслировались в режиме прямой видеосвязи. Из Москвы на связь с технопарками выходил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. Он пожелал детям не останавливаться и стать людьми, которым самим интересно жить и которые смогут сделать интересной жизнь других.



Из Рыбинска на связи с Москвой были Дмитрий Степаненко и юный кванториант Даниил.



– Мы сделали шаг в наше будущее, – сказал ученик 9 класса школы №12 им. П.Ф. Дерунова Даниил Елисеев. – И теперь с нетерпением ждем занятий. Здесь так интересно, очень много разного оборудования, на котором так и хочется скорее поработать и что-нибудь изобрести.



До конца 2017 года детские технопарки будут работать уже в 36 субъектах Российской Федерации. К 2020-му в каждом регионе будет свой «Кванториум». Расширение сети говорит о том, что для государства развитие научно-технической и естественно-научной направленности дополнительного образования детей и подготовка инженерных кадров нового поколения – важнейшие направления работы. Задача не только выявить одаренных детей, но и создать для них социальный лифт, обеспечить сопровождение в развитии их талантов.