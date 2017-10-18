​В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ярославский регион на его мероприятиях представляют 125 человек. Каждый день молодые люди участвуют в различных культурных и образовательных событиях.



В частности, ярославцы посетили мастерские «WorldSkills», интерактивную площадку «Кухни народов мира», зону симуляторов профессий «Мобильная робототехника».



Научно-образовательное тематическое направление на фестивале представлено особенно ярко. Так, сегодня состоится конференция «XXI век: молодость интеллекта». Можно познакомиться с технологиями 3D-моделирования, 3D-сканирования и печати. Широка и культурная программа фестиваля.



– Сегодня проходит встреча молодежи с австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Пообщаться с ним хотят буквально все. Наши ребята занимали очередь с ночи, чтобы попасть на эту встречу. Ярославцы не только посещают площадки, но и сами проводят мастер-классы. Например, Аня Вишнякова учила вчера всех желающих современной хореографии и танцам. У наших делегатов отличное настроение, несмотря на то, что дни расписаны буквально по часам. Начинаем в 10 утра и заканчиваем в 22.00.



Дискуссионная площадка 18 октября посвящена Ближнему Востоку. Юноши и девушки поделятся своим опытом борьбы за бесплатное и качественное государственное образование. Интересны и спортивные программы: действуют зоны воркаута, баскетбола, экстремальных видов спорта, боевых искусств.