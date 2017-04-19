Спасибо Валентине за тёплый отзыв. Жаль расставаться с вашей компанией. Переезжаю в другой регион. Надеюсь найти там компанию, похожую на вашу. В связи с переездом в другой регион прошу расторгнуть договор с 01.11.2017 г лицевой счет *******. Если для расторжения договора необходима еще какая-то информация, прошу сообщить. Спасибо за приятное сотрудничество. С уважением, Валентина ********** ******

