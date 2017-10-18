|18 октября заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак провел всероссийское селекторное совещание по вопросу подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства субъектов РФ к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов. Ярославскую область представлял председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.
Было отмечено, что отопительный период начался в 69 субъектах. Уровень готовности на данный момент выше, чем годом ранее.
Как сообщил по итогам совещания Дмитрий Степаненко, степень готовности жилищного фонда, котельных и водопроводных сетей в Ярославской области составляет 100 процентов, тепловых и канализационных сетей – 99,9 и 99,97 процента соответственно.
– В отопительный сезон Ярославская область вступила 25 сентября. На текущий момент все объекты социальной сферы и жилищного фонда подключены к теплу, – сказал Дмитрий Степаненко. – На предприятиях ЖКХ во всех муниципальных образованиях сформировано 228 ремонтных бригад общей численностью 1770 человек. В их распоряжении 810 единиц техники. Запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства приводится к нормативным значениям.
На начало отопительного периода в регионе создан запас: больше 7 тысяч тонн каменного угля, почти 4 с половиной тысячи тонн другого твердого топлива и около 26 тысяч тонн жидкого.
Для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников и систем энергоснабжения на территории региона имеется 37 мобильных резервных источников электроснабжения высокой мощности.
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