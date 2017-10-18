​18 октября в администрации Переславского муниципального района прошло торжественное вручение правоустанавливающих документов на земельные участки 20 многодетным семьям.



– В этом году в регионе активизированы мероприятия по выделению многодетным семьям земельных участков, в том числе для строительства жилья. Это хорошая возможность для них, чтобы улучшить жилищные условия, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу максимально быстро ликвидировать очередь на получение земельных участков среди граждан этой категории.



Для более оперативного решения вопроса и упрощения условий получения земельных участков в конце 2016 года в Ярославской области внесены изменения в профильный региональный закон №14-з. Благодаря этому многодетные семьи смогли получать землю в аренду без проведения торгов, в максимально короткие сроки и c минимальным набором документов. Кроме того, после завершения строительства многодетные семьи вправе оформить землю в собственность.



Граждане сами выбирают участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта независимо от предполагаемой цели использования земли. Это значительно упрощает и удешевляет решение проблем, связанных с инфраструктурой.



Для того чтобы получить земельный участок в аренду, необходимо обратиться в администрацию органа местного самоуправления по месту расположения участка. В настоящий момент в регионе многодетным семьям предоставлено 92 земельных участка в аренду без торгов.



– Для более оперативной работы в данном направлении муниципальным районам из областной собственности передано более 240 земельных участков общей площадью около 30 гектаров для предоставления отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, – рассказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Так, Переславский район получил от области 27 участков в селе Семендяйка.



Сегодня в числе получивших землю была чета Зяблицких.



– Мы не верили, что получим земельный участок так быстро, – рассказала Ольга Зяблицкая. – Участок мы видели. Место хорошее. Нас все устраивает. Это большая радость – получить землю. Безусловно, это хорошее подспорье для многодетных семей.



По состоянию на 1 октября в Переславском муниципальном районе бесплатно предоставлено 146 участков, из них 143 – многодетным семьям. На учете для получения земельных участков состоят 127 человек.



В регионе бесплатно предоставлено в собственность более 3 тысяч участков, в том числе более 2 тысяч – многодетным семьям и более 560 – участникам программы по поддержке молодых семей и выбывшим из нее. Только в этом году в Ярославской области гражданам выделено 274 участка, из них 176 – многодетным семьям.