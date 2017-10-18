|В ноябре начнется подготовка к демонтажу объекта незавершенного строительства «Гостиница «Чайка» на Московском проспекте в Ярославле.
На месте корпуса 1979 года постройки в течение пяти лет компания «Тензор» планирует реализовать проект по строительству IT-центра. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей.
– Данный проект очень важен для региона, IT-центр станет украшением Ярославля, – отметил Дмитрий Миронов. – Вот уже 36 лет объект представляет опасность для жителей города и портит его облик. Реализация инвестпроекта позволит создать 3 тысячи новых рабочих мест и привлекать в Ярославль высококвалифицированных IT-специалистов мирового уровня.
Проект сопровождает Корпорация развития Ярославской области. «Тензор» намерен вложить в строительство собственные средства. Кроме создания центра планируется парковое благоустройство рекреационной зоны на берегу Которосли, где появится новое место отдыха для ярославцев и гостей города.
– Сделка по покупке здания совершена. Идут оформление разрешительной документации, разработка ПСД. Уже реализуются мероприятия дорожной карты, – сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.
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