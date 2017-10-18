​Региональный портал открытых данных (http://opendata.yarcloud.ru) станет официальным местом публикации открытых данных мэрии Ярославля. Соглашение об этом между Правительством области и мэрией города сегодня подписали заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая и мэр Ярославля Владимир Слепцов.



– Одним из важнейших направлений повышения открытости органов государственной власти является публикация общедоступной информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в формате открытых данных, – подчеркнула Екатерина Троицкая. – Открытые данные – это не только требование информационного времени, в которое мы живем, но и реальный инструмент для улучшения качества жизни граждан.



Целью публикации открытых данных является предоставление доступа к информации, которую можно использовать для исследований, разработки приложений, подготовки аналитики.



Портал открытых данных Ярославской области введен в эксплуатацию в октябре 2015 года. За прошедшее время на ресурсе размещено около 160 наборов открытых данных, сформированных в различных органах государственной власти и местного самоуправления. В том числе – 33 набора открытых данных мэрии Ярославля.



– Открытость является принципиальной позицией мэрии в работе с жителями, – отметил Владимир Слепцов. – При этом мы знаем, что чаще всего людей интересует информация именно на муниципальном уровне. На портале открытых данных каждый горожанин сможет найти интересующую его информацию о деятельности органов местного самоуправления.



На портале опубликованы данные о результатах ЕГЭ по школам области, рейтинги учреждений здравоохранения, план реализации региональной программы капитального ремонта, информация о расположении школ, больниц, МФЦ, других объектов социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что портал ориентирован в первую очередь на разработчиков различного программного обеспечения, функциональные возможности интернет-ресурса позволяют просматривать информацию всем интересующимся.



За время существования портала открытых данных Ярославской области внешними пользователями осуществлено около 32 тысяч просмотров и более 20 тысяч загрузок наборов открытых данных.