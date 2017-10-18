​Сегодня комиссия во главе с исполняющим обязанности директора департамента транспорта области Евгением Моисеевым проинспектировала объекты в Ярославле, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».



Представители регионального департамента транспорта, мэрии города, СМИ и общественных организаций осмотрели улицы, которые были отремонтированы подрядной организацией ООО «Дорожное управление» города Вологды.



– Замечаний практически нет ни по качеству выполнения, ни по срокам – они впереди остальных, – сказал Евгений Моисеев. – Лабораторные исследования на всех уровнях, включая федеральный, пройдены: ремонт соответствует стандартам. Таким образом, на сегодняшний день все 11 улиц, на которых работал данный подрядчик, физически приняты, идет процесс документального оформления.



Комиссия объехала улицу Володарского, Республиканский проезд и дублер Ленинградского проспекта. Везде работы полностью завершены.



– Много хлопот при реализации проекта было в центре города, где сумасшедшее количество сетей на проезжей части. Иногда доходило до сотни колодцев в одном квартале! – отметил заместитель генерального директора ООО «Дорожное управление» города Вологды Виктор Смирнов. – На таких дорогах, как Республиканский проезд, было несколько проще. Надеюсь, что люди по этим улицам будут ездить с удовольствием.



Представители общественности ведут контроль за ходом работ на городских и региональных дорогах с первого дня реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и принимают активное участие в приемке объектов совместно с сотрудниками органов власти.



– Культура производства работ на очень высоком уровне, все аккуратно и красиво, – отметил администратор интернет-сообщества «Дороги Ярославля», региональный представитель Федерации автовладельцев России по Ярославской области Темур Абдуллаев.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



По программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации предусмотрено направить 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные.



В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области. Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 4 года.