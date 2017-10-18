​В рамках Дня промышленности 17 октября в Ярославской области прошел круглый стол «Меры государственной поддержки бизнеса». Участниками обсуждения стали более 50 предпринимателей.



– Большинство участников круглого стола знают о тех или иных инструментах помощи бизнесу, но перечень мер поддержки постоянно обновляется, появляются новые на федеральном и региональном уровнях, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Инвестблок регулярно проводит встречи с бизнес-сообществом, чтобы рассказать об актуальных изменениях в этой сфере и о механизмах получения господдержки.



Финансовую государственную поддержку бизнесу в Ярославской области предоставляет региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь предприятия могут получить микрозаймы в размере до 3 миллионов рублей под 5% годовых на срок до 3 лет. Суммы свыше этого уровня предоставляет «МСП Банк»: до 500 миллионов рублей под 9,6% годовых для среднего бизнеса и под 10,6% для малого бизнеса. При этом региональный фонд является первым в России агентом «МСП Банка». Это дает предпринимателям возможность оформить необходимые документы, не выезжая за пределы области.



Также участники круглого стола познакомились с финансовыми мерами государственной поддержки бизнеса, предоставляемыми на федеральном уровне Фондом развития промышленности. В ФРП можно получить 5 разных видов займов от 50 до 500 миллионов рублей под 1 – 5% годовых. Если предприятию требуется меньшая сумма, региональный Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса готов выдавать займы от 20 миллионов рублей.



ФРП финансирует в том числе научные исследования, на которые сегодня не получить кредит ни в одном банке. Также фонд помогает предприятиям получить субсидии Министерства промышленности и торговли РФ.



Хорошим инструментом привлечения инвестиций являются корпоративные облигации. Как отметил представитель регионального отделения Центрального банка РФ, выпуск ценных бумаг – альтернатива получению кредитных ресурсов, но ориентированная на долгосрочную работу. Сегодня Центробанк считает необходимым сделать этот инструмент более доступным для бизнеса и уже ведет работу по упрощению процедуры выпуска корпоративных облигаций.