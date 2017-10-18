​В Ярославле завершаются работы по капитальному ремонту сразу на нескольких объектах культурного наследия. Ход капремонта фасада в доме №6 по улице Максимова сегодня проконтролировали специалисты регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов.



Старинная двухэтажка в самом центре Ярославля относится к памятникам архитектуры регионального значения. Здание построено в первой трети XIX века как жилой дом в ансамбле Всехсвятской церкви, которая находилась рядом с этим домом и была снесена в 30-х годах прошлого столетия. Во второй половине XIX века слева вдоль наружной стены была возведена двухэтажная пристройка с одноэтажным тамбуром.



Сейчас на объекте завершен капитальный ремонт фасада. Подрядчик восстановил цоколь, отмостку по всему периметру здания, выполнены штукатурные и покрасочные работы, восстановлены архитектурные тяги. Здесь, как и на других объектах культурного наследия, строители столкнулись с трудностями.



– Цоколь находился в очень плохом состоянии, капремонта за все годы не было ни разу, – рассказала директор по строительству подрядной организации Елена Костецкая. – По всему периметру – практически полное разрушение. Нам пришлось заглубляться примерно на два метра и проводить частичное восстановление фундамента, для того чтобы впоследствии его не вымывало водой, чтобы исключить разрушение кирпичной кладки, сохранить здание на долгие годы.



Сейчас подрядная организация ООО «ЯХМ «Реставратор» завершает фасадные работы на всех объектах культурного наследия. Уже готовы к сдаче памятники архитектуры по адресам: улица Максимова, 1, и улица Флотская, 22.



– Все работы на объектах культурного наследия крайне сложны, – отметил директор регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Эдуард Потапов. – Каждый такой дом непредсказуем, особенно если речь идет о капремонте фасада. Зачастую, только сняв старое покрытие, можно увидеть, с чем придется иметь дело – с капремонтом или с полноценной реставрацией. Необходимо проводить тщательнейшее обследование объектов культурного наследия перед началом проектных работ. Такая задача уже четко поставлена фондом перед проектировщиками.