​16 ноября по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проведет личный прием граждан. Общение с главой региона будет организовано в том числе в режиме видео-конференц-связи.

Мероприятие пройдет в приемной Президента РФ в Ярославской области по адресу: Ярославль, ул. Советская, 1/19, с 14.00 до 16.00.

Запись на встречу с губернатором области будет проводиться здесь же 31 октября с 15.00 до 16.00.

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