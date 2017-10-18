​16 ноября по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проведет личный прием граждан. Общение с главой региона будет организовано в том числе в режиме видео-конференц-связи.



Мероприятие пройдет в приемной Президента РФ в Ярославской области по адресу: Ярославль, ул. Советская, 1/19, с 14.00 до 16.00.



Запись на встречу с губернатором области будет проводиться здесь же 31 октября с 15.00 до 16.00.