​60 тысяч детей отдохнули в период этой оздоровительной кампании. Это чуть больше 42 процентов всех ребят Ярославского региона в возрасте от 6 до 18 лет. На эти цели было потрачено порядка 191 миллиона рублей. Юных ярославцев приняли 26 загородных лагерей, 601 – с дневной формой пребывания, 38 – труда и отдыха, 46 – палаточных. Более 16 тысяч побывавших в них – находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Такие данные были озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая прошла сегодня в Правительстве Ярославской области.



Финансирование материально-технической базы в текущем году обеспечено в полном объеме. В бюджете на эти цели было предусмотрено 17 миллионов рублей. Но, несмотря на положительный ход оздоровительной кампании, случались и проблемы. В частности, ЧП в оздоровительном лагере «Черная речка», когда руководство учреждения не смогло оперативно локализовать вспышку инфекции, пришлось отменить смену и распустить детей.



– Контроль над организациями отдыха и оздоровления детей будет ужесточен в следующем году, и ни один лагерь с сомнительными позициями не получит право принимать юных ярославцев, – заявил на заседании первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Безопасность детей для нас самое главное, и мы сделаем все возможное, чтобы все ребята отдохнули, поправили здоровье и приехали домой к родителям целыми и невредимыми.



Чтобы отдых детей был максимально доступным для населения, использовались меры социальной поддержки, в частности, компенсационные выплаты, которые мог получить каждый гражданин за приобретение путевки.



– На такую помощь из бюджета выделен 21 миллион рублей, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Все эти средства перечислены в муниципальные образования. Сейчас мы делаем ставку на частичную оплату стоимости путевки, иными словами, на предоплату.