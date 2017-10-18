|60 тысяч детей отдохнули в период этой оздоровительной кампании. Это чуть больше 42 процентов всех ребят Ярославского региона в возрасте от 6 до 18 лет. На эти цели было потрачено порядка 191 миллиона рублей. Юных ярославцев приняли 26 загородных лагерей, 601 – с дневной формой пребывания, 38 – труда и отдыха, 46 – палаточных. Более 16 тысяч побывавших в них – находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Такие данные были озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая прошла сегодня в Правительстве Ярославской области.
Финансирование материально-технической базы в текущем году обеспечено в полном объеме. В бюджете на эти цели было предусмотрено 17 миллионов рублей. Но, несмотря на положительный ход оздоровительной кампании, случались и проблемы. В частности, ЧП в оздоровительном лагере «Черная речка», когда руководство учреждения не смогло оперативно локализовать вспышку инфекции, пришлось отменить смену и распустить детей.
– Контроль над организациями отдыха и оздоровления детей будет ужесточен в следующем году, и ни один лагерь с сомнительными позициями не получит право принимать юных ярославцев, – заявил на заседании первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Безопасность детей для нас самое главное, и мы сделаем все возможное, чтобы все ребята отдохнули, поправили здоровье и приехали домой к родителям целыми и невредимыми.
Чтобы отдых детей был максимально доступным для населения, использовались меры социальной поддержки, в частности, компенсационные выплаты, которые мог получить каждый гражданин за приобретение путевки.
– На такую помощь из бюджета выделен 21 миллион рублей, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Все эти средства перечислены в муниципальные образования. Сейчас мы делаем ставку на частичную оплату стоимости путевки, иными словами, на предоплату.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 20:00
21 просмотров
2017.10.18 Дмитрий Миронов: «Нам надо стремиться к первой десятке по инвестпривлекательности в рейтинге регионов»2017.10.18 16 ноября губернатор Дмитрий Миронов проведет личный прием граждан2017.10.18 Завершен капитальный ремонт в доме – памятнике архитектуры на улице Максимова в Ярославле2017.10.18 Предприниматели Ярославской области могут получить займы на льготных условиях2017.10.18 Комиссия проинспектировала еще три объекта, отремонтированных в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»