​Губернатор Дмитрий Миронов поручил Правительству региона не сбавлять темпы работы по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области.



– Инвестор и его права должны быть максимально защищены, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – В регионе выстроена четкая партнерская модель. Ее основа – взаимодействие власти и бизнеса, совместное формирование дорожных карт. Прошу темп не сбавлять. Нам надо стремиться к первой десятке по инвестпривлекательности в рейтинге регионов.



Губернатор потребовал вовлеченности каждого руководителя профильных ведомств в инвестиционные проекты, подчеркнув, что политика Ярославской области в целом направлена на снижение административных барьеров.



По словам главы региона, в этом году регион был хорошо представлен на крупных международных выставочных площадках и форумах в Москве и Санкт-Петербурге. Участие в них позволило заключить ряд важных для экономики области соглашений. Приоритетные проекты получат государственную поддержку.



– Разработаны стратегический план дальнейшего инвестиционного развития и система взаимодействия региональных органов власти с организациями, осуществляющими или только планирующими реализацию инвестиционных проектов, – добавил Дмитрий Миронов.



Благодаря работе по привлечению инвесторов, проводимой Правительством области, ряд предприятий, находившихся на грани закрытия, получили возможность развиваться. Это НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе, рыбинский завод «Раскат», Ярославский ликеро-водочный завод. Вступили в строй новые производства в сферах энергетики, машиностроения, пищевой и фармацевтической промышленности.



В портфеле Корпорации развития Ярославской области более ста проектов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей.



– У нас сегодня три основных аспекта деятельности: развитие индустриальных парков, сопровождение инвестиционных проектов, создание и управление индустриальными парками и технопарками, а также подготовка проектов и привлечение инвестиций, – отмечает и. о. руководителя Корпорации развития Ярославской области Андрей Полетаев.



В индустриальном парке «Новоселки» уже началось строительство фармпредприятия ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус». Завершается подготовка площадки для нового распределительного центра ООО «ОРЦ «Ярославль». В дальнейшем он будет передан в аренду продуктовой компании «X5 Retail Group». В проект будет вложено порядка 1,5 миллиарда рублей, планируется создание 300 рабочих мест.



Заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев подчеркнул, что эти и другие крупные проекты способствуют развитию инфраструктуры парка «Новоселки» и привлечению новых резидентов.