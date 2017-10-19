​Губернатор Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу законопроект, предусматривающий увеличение доходов регионального бюджета еще более чем на 3 миллиарда рублей – до 63,4 миллиарда. Таким образом, с начала года рост составил более 11 миллиардов.



Документ был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. Законопроект представил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин. Он сообщил, что увеличение доходов происходит за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета.



Вместе с ростом доходов на эту же сумму увеличиваются и расходы. 1,96 миллиарда рублей предлагается направить на реализацию майских указов Президента и выплату заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Основной объем – порядка 950 миллионов рублей – запланирован на образование, 467 миллионов – на здравоохранение, 284 миллиона – на социальную защиту и занятость населения, 120 миллионов – на культуру. 144 миллиона планируется выделить на предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам.



На субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, предусмотрено 306,6 миллиона рублей. На оказание мер социальной поддержки – 238,9 миллиона.



По словам Ильи Баланина, рост доходов достигнут в том числе благодаря выделению региону средств из резервного фонда Президента РФ: 113 миллионов рублей – на капитальный ремонт и приобретение оборудования для медучреждений, 8,6 миллиона – на капремонт ДК «Вымпел» в Рыбинске, 4 миллиона – на ремонт спортшколы в селе Новый Некоуз. Из резервного фонда председателя Правительства РФ выделено 200 миллионов рублей на капитальный ремонт моста через реку Которосль в Ярославле.