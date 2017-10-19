​Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области произвело жителям региона начисления транспортного и земельного налогов за прошлый год, а также налога на имущество физических лиц. Платежные документы направлены по почте. Срок уплаты – до 1 декабря.



При наличии у налогоплательщика личного кабинета на сайте ФНС России соответствующие документы поступят в электронном виде. Доступ к личному кабинету можно получить, обратившись в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность, либо используя реквизиты доступа для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).



Уплатить налоги граждане – собственники квартир, домов, гаражей, земельных участков и транспортных средств могут через отделения банков, а также не выходя из дома, с помощью электронных сервисов ФНС России и банков-партнеров.



Если собственники имущества по каким-либо причинам не получат до 1 ноября налоговое уведомление, сотрудники ведомства рекомендуют проявить инициативу и обратиться лично в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения имущества.



После 1 декабря все налоговые отчисления превратятся в задолженности.