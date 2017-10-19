​По итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017» ОАО «Ярославское» отмечено золотой медалью и дипломом за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.



– Эта организация обладает сильнейшим аллелофондом ярославской породы в стране, – отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, который вчера посетил племпредприятие. – «Ярославское» работает практически со всеми приграничными областями – Ивановской, Костромской, Тверской и Вологодской, сотрудничает со 188 предприятиями. В нашем регионе «Ярославское» взаимодействует с 23 предприятиями по крупному рогатому скоту и с 12 – по романовской овце.



«Ярославское» является селекционным центром совершенствования ярославской породы крупного рогатого скота и романовской породы овец. В рамках реализации региональной программы по сохранению генетических ресурсов и повышению конкурентоспособности ярославской породы крупного рогатого скота на 2013 – 2017 годы здесь организованы получение и трансплантация эмбрионов ярославской породы. Программа разработана Правительством области совместно с региональным департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка. По поручению губернатора Дмитрия Миронова будет сформирована новая программа до 2025 года.



Сейчас «Ярославское» успешно осваивает новое для мировой селекции крупного рогатого скота молочных пород направление – разведение комолых животных. На предприятие из Канады уже завезены три быка с гомозиготным геном комолости. Их использование гарантирует получение высокопродуктивного безрогого потомства.



Сейчас на «Ярославском» 41 бык-производитель. Ежегодно эти генетические ресурсы обновляются на 25 процентов.



В декабре прошлого года на предприятии открыта лаборатория иммуногенетической экспертизы. Она позволяет проводить иммуногенетическую аттестацию крупного рогатого скота и устанавливать достоверность происхождения.



На «Ярославском» также имеется селекционно-молочная лаборатория, которая укомплектована новым современным оборудованием «Bentley Combi 150» с автоматическим анализатором мочевины в молоке «Chem Spek 150». Комбинированная система определяет качество сырого молока: массовую долю жира, белка, общее количество сухих веществ, лактозы и соматических клеток. Оценка мочевины в молоке позволяет учитывать баланс протеина и обменной энергии в рационе лактирующих коров, что способствует повышению рентабельности производства молока в хозяйствах региона.



– Мы работаем над выполнением поставленной Правительством Ярославской области задачи по повышению продуктивности скота и увеличению производства молочной продукции, – рассказала заместитель генерального директора ОАО «Ярославское» Нина Фураева.– Занимаемся селекционно-племенной деятельностью с нашими племенными хозяйствами, ведем работу по повышению продуктивности разводимых в регионе пород – ярославской, голштинской, айрширской и других.