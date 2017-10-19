​В рамках приоритетного проекта «Чистая Волга» и подготовки к работе в осенне-зимний период ОАО «Ярославльводоканал» завершает процесс чистки и промывки сетей канализации в Переславском муниципальном районе.



Работы уже закончены в 12 сельских поселениях. Промыто порядка 5 километров сетей, почищено 190 колодцев, подготовлено 3 канализационно-насосные станции.



– Инициатором проекта «Чистая Волга» выступил глава региона Дмитрий Миронов. Губернатор поставил задачу обеспечить население качественной питьевой водой, – сказал генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. – В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Ярославский водоканал занимается обследованием имущества водохозяйственного комплекса в южных муниципальных районах области. На территории Переславского района мы проводим промывку сетей водоснабжения, ремонт скважин. Запущена станция обезжелезивания. Это позволит, во-первых, повысить качество предоставляемых услуг, во-вторых, обеспечить бесперебойную работу системы в осенне-зимний период.



В частности, в селе Глебовском специалисты «Ярославльводоканала» смонтировали шкаф управления для электродвигателя на канализационной станции. Ранее здесь работал один насос, который не справлялся с перекачиванием сточной жидкости, из-за чего происходило подтопление. Для исправления сложившейся ситуации принято решение установить погружной насос с электродвигателем более высокой производительности.



– Сейчас мы занимаемся ревизией сетей, их чисткой и промывкой, восстанавливаем работу канализационно-насосных станций, – пояснил заместитель технического директора по водоотведению ОАО «Ярославльводоканал» Василий Колотов. – Также проводим различные профилактические мероприятия для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период. С 1991 года никаких работ не проводилось, поэтому дел предостаточно.



На сегодняшний день «Ярославльводоканал» уже провел обследования сетей водопровода и канализации в Ярославском, Переславском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Тутаевском и Ростовском районах. В Большесельском МР, Переславле-Залесском, а также в Ростове этот процесс планируется закончить не позднее середины ноября.



Напомним, 29 декабря прошлого года был принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения: с 1 января 2018 года они переходят к органам власти Ярославской области. В региональную собственность уже переданы активы Ярославля и Рыбинска – двух основных водоканалов. Они станут опорными для двух районов – южного и северного, на которые условно разделена территория области. Сейчас ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где действуют водоканалы.



Несмотря на то, что полномочия полностью еще не переданы, ГП «Северный» и «Ярославльводоканал» уже взяли на себя ответственность за поддержание систем водоснабжения, водоотведения и канализации в своих районах. Ситуация, особенно в небольших населенных пунктах, сложная, поэтому опорные водоканалы занимаются вопросами поддержания сетей в рабочем состоянии.