​19 октября в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии пройдет финал регионального этапа всероссийского конкурса «Юннат». Мероприятие организовано с целью выявления и поддержки ребят, проявляющих интерес к учебно-опытнической и практической работе в сферах растениеводства и животноводства.



Участники – школьники в возрасте от 12 до 18 лет. Они будут претендовать на звание лучших в таких номинациях, как «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», «Личное подсобное и пасечное хозяйство». Дети смогут продемонстрировать жюри конкурса также свои научные и практические разработки.



Напомним, подготовка кадров сельскохозяйственного профиля – одна из задач, прописанных в долгосрочной губернаторской стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Наличие квалифицированных специалистов – важная составляющая реализации потенциала агропромышленного комплекса.



Такие конкурсы, как «Юннат», способствуют развитию интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному производству. Как отмечают в департаменте образования, который выступает организатором регионального этапа конкурса, это происходит через непосредственное участие в практической деятельности на учебно-опытных участках образовательных организаций и в личных подсобных хозяйствах.