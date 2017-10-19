В Москве стартовала рекламная кампания со слоганом «Путешествие в настоящую Россию. Проведи выходные в Ярославской области!». 35 билбордов с приглашениями в Ярославль, Ростов Великий, Углич и Переславль-Залесский уже размещены на улицах столицы.



В кампании, которую проводит Правительство области при поддержке Правительства Москвы, сделан упор на путешествия в зимний период. Отвыкшим от снега москвичам предлагается окунуться в настоящую зимнюю сказку. Также реклама Ярославской области появится в телеэфире: в декабре в столице начнется трансляция видеоролика с красотами ярославской зимы, озвученного артистом театра имени Ф. Волкова Владимиром Майзингером.



– Мы благодарны Правительству Москвы за содействие в проведении этой кампании, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Наш регион, действительно, может многое предложить туристу: новогодние ярмарки и масленичные гулянья, отдых в городе и за городом, шествие Дедов Морозов и лыжные марафоны, разнообразие фестивалей и туристических программ, рассчитанных на холодное время года. Сейчас прорабатывается региональный календарь туристических событий, в котором более плотная программа будет предусмотрена в зимние месяцы.



Следующую рекламную кампанию по продвижению туристического потенциала Ярославского региона планируется провести в Санкт-Петербурге.