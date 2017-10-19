​ПАО «ОДК-Сатурн» отметило свое 101-летие. В торжествах, которые прошли в рыбинском дворце спорта «Полет», принял участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



– Мне очень приятно присутствовать на празднике ПАО «ОДК-Сатурн» – предприятия, которое является визитной карточкой не только города Рыбинска, но и всей Ярославской области, – сказал Максим Авдеев. – Рыбинский моторостроительный завод, объединение «Рыбинские моторы», НПО «Сатурн» всегда были в авангарде научно-технического прогресса, внедряли передовые методы организации труда, успешно осваивали новую технику. И сегодня «ОДК-Сатурн» является флагманом региональной промышленности, формируя новые тренды экономики и реализуя инновационные высокотехнологичные проекты.



Этот год для «Сатурна» стал высокорезультативным. Введен в эксплуатацию первый в стране сборочно-испытательный комплекс газотурбинных двигателей и агрегатов для морских программ. Старт испытаниям газотурбинного агрегата для крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке дал лично Президент России Владимир Путин. В ближайшие годы на базе предприятия будет создана первая в России «умная фабрика». Соглашение о сотрудничестве с целью реализации этого проекта между Правительством Ярославской области, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и банком «ВТБ» было подписано 18 июля в рамках Международного авиационно-космического салона в Жуковском. Имя легендарного директора предприятия Павла Дерунова присвоено новому самолету Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», двигатели для которого изготавливаются на «Сатурне».



ПАО «ОДК-Сатурн» стало победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» за 2017 год в номинации «Машиностроение и металлообработка». Церемония награждения состоялась 17 октября в ходе Дня промышленности Ярославской области.



– Мы по-прежнему развиваемся, мы по-прежнему строим, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – На протяжении последнего года мы дважды удостаивались внимания Президента России. Это говорит значимости «Сатурна» для региона и для всей страны. Предприятие имеет портфель заказов на многие годы вперед. В этом году мы открыли новое направление – нашими установками будут комплектоваться корабли Военно-морского флота. Это работа во имя укрепления мощи России. Благодарю всех наших моторостроителей за их труд и вклад в процветание предприятия!