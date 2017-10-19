|Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове подтвердил недействительность сделок по отчуждению котельной в Тутаеве в частную собственность и законность ее возврата в муниципальную.
– Вопрос возврата котельной в муниципальную собственность района находится на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова и Правительства области, так как положительное решение данного вопроса крайне важно для стабильного обеспечения отоплением правобережного Тутаева, – рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Нам удалось добиться восстановления законности прежде всего благодаря четкой совместной работе администрации муниципального района и профильных структур.
Напомним, в 2016 году согласно положению Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» имущественный комплекс Тутаевской котельной, относящийся к объектам коммунальной инфраструктуры и являющийся социально значимым имуществом, должен был быть возвращен конкурсным управляющим МУП «Теплоэнергосеть» администрации Тутаевского муниципального района. Однако объект был незаконно продан.
Как пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, специалисты департамента совместно с администрацией Тутаевского муниципального района провели комплекс мероприятий по признанию данной сделки недействительной и возврату котельной в муниципальную собственность согласно действующему законодательству.
2 августа арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования администраций Тутаева и Тутаевского муниципального района о признании недействительными сделок по отчуждению котельной в частную собственность, а также о возврате котельной в муниципальную собственность.
В связи с вступлением в законную силу определения арбитражного суда Ярославской области в ближайшее время на котельную будет зарегистрировано право собственности Тутаевского муниципального района.
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