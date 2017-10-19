​В отрасли сельского хозяйства Ярославской области в ближайшие годы будет реализовано 39 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит более 35 миллиардов рублей.



– Соглашения по 11 проектам были заключены на агровыставке «Золотая осень» в Москве в прошлом году и в этом. Еще четыре соглашения мы подписали в июне на Петербургском международном экономическом форуме, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня очень важно активно перейти от закладки первого камня к строительству и далее к открытию. И это требует большой ответственности руководителей и кураторов проектов.



Инвестиционные проекты в сфере птицеводства у четырех предприятий: «Волжанин», «Ярославский бройлер», «Возрождение» и птицефабрика «Пошехонская». Реализация намеченного приведет к увеличению производства яиц на 518 миллионов штук в год и мяса на 30 тысяч тонн.



– Близится к завершению строительство производственного комплекса птицефабрики «Пошехонская», – сообщил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Реализуется инвестпроект одной из крупнейших птицеферм страны – ООО «Волжанин», которому в этом году выделены средства господдержки: 14 миллионов рублей из областного бюджета и 45 миллионов из федерального.



В 2016 году на «Волжанине» началось строительство производственного комплекса, состоящего из 14 цехов по выращиванию молодняка, 10 промышленных цехов по содержанию кур-несушек, зернового элеватора, цеха сортировки, упаковки и хранения яиц. Также был запущен процесс реконструкции инкубатория и убойного цеха.



Общая стоимость проекта – 2,7 миллиарда рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. В результате производство яиц будет увеличено с 1,012 миллиарда до 1,5 миллиарда штук в год, появится 60 новых рабочих мест.



Компания «Ярославский бройлер» в 2016 – 2018 годах инвестирует в расширение производства более 2 миллиардов рублей. Птицефабрика «Возрождение» в Мышкинском районе в следующем году завершит строительство кормоцеха и силосов для хранения зерновых.