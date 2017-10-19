​19 октября во всех муниципальных образованиях и городских округах проходит областное родительское собрание. В его рамках в Ярославле состоятся встречи с представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления, сотрудниками правоохранительных органов, педагогами, психологами, врачами, специалистами по социальной работе. Организатор – управление по социальной и демографической политике Правительства области.



– Мероприятие направлено на пропаганду ответственного родительства, – сообщила начальник управления Марина Башмашникова. – Мы решили обратиться к общественности с целью привлечения внимания к проблеме жестокого обращения с детьми, повышения уровня ответственности родителя за ребенка, предотвращения любых преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. В ходе родительского собрания расскажем о возможных рисках и опасностях, подстерегающих детей.



По итогам 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество преступлений против жизни и здоровья детей сократилось (с 156 до 73). Однако выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (с 69 до 73). Увеличилось и количество нарушений правил дорожного движения, в результате которых пострадали дети (с 19 до 22).



В летний период на водных объектах погибли шестеро несовершеннолетних, двое пострадали. Трое малолетних погибли в результате пожаров. Как подчеркнула Марина Башмашникова, все дети воспитывались в семьях и должны были находиться под присмотром своих родителей.



Одно из мероприятий областного родительского собрания начнется в актовом зале администрации Дзержинского района Ярославля в 18.30. О значении ответственного родительства в реализации прав и законных интересов детей расскажет уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.



В 18.00 в ярославской школе №13 с родителями встретится первый заместитель директора областного департамента образования Светлана Астафьева. В 18.30 в 25-й школе опасности, подстерегающие детей школьного возраста – травмы, отравления, наркотики, – с родителями обсудит заведующая приемным отделением областной детской клинической больницы Елена Павлова. Также здесь планируется поговорить о вреде курения.



В 18.30 в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов консультант отдела профилактики экстремизма и терроризма департамента региональной безопасности Ярославской области Александр Горюнов будет готов обсудить с гражданами вопросы профилактики экстремистских и террористических проявлений в подростковой и молодежной среде.



Тему вакцинопрофилактики поднимет консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева в 17.30 в детском саду №210.



С полным списком встреч, которые будут организованы в Ярославле в рамках областного родительского собрания, можно ознакомиться здесь.