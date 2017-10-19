|Реализация намеченных инвестиционных проектов – а их сейчас порядка сорока – позволит до конца 2019 года создать в АПК региона около тысячи новых рабочих мест.
– 22 проекта – это стартапы, 17 направлены на модернизацию, – сообщил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – В этом году будет создано 280 рабочих мест. Еще 500 планируется создать в следующем году и 200 – в 2019-м.
В сферу растениеводства и овощеводства планируют вкладывать средства пять инвесторов. Компания «АгроНеро» завершает свой проект. Построены теплицы для рассады салатов и капусты, а также овощехранилище на 2 тысячи тонн продукции.
Тепличный комбинат «Ярославский», который успешно решает вопросы импортозамещения, более 1,5 миллиарда рублей инвестировал в строительство современных зимних теплиц в поселке Дубки. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину следующего года.
– В Ярославском районе в 2018 году стартует российско-итальянский проект по строительству теплиц для выращивания ягод, – рассказал Валерий Холодов. – В Ростовском районе реализацию инвестпроекта начнет компания «Ярбиотех», соглашение с которой Правительство региона подписало на агровыставке «Золотая осень». Будет создано современное цветоводческое хозяйство.
Кроме того, в регионе планируется выращивать лекарственные растения, в том числе женьшень. Два сельхозпредприятия намерены влиться в число производителей и переработчиков пшеницы.
Ряд проектов в сфере АПК реализуется в рамках формирования кластеров: сырного, картофельного, рыбного. В частности, более миллиарда рублей будет вложено в развитие аквакультуры.
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