​Количество безработных в Ярославской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2000 человек. Сейчас на официальном учете службы занятости находятся 8200 жителей региона. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября – 1,2% от численности экономически активного населения. В прошлом году этот показатель составлял 1,5%.



– Это связано с отраслевыми изменениями и улучшением экономической ситуации в Ярославской области, – считает начальник информационно-аналитического отдела регионального департамента государственной службы занятости населения Сергей Оленичев. – В целом тенденции на рынке труда положительные. В настоящее время в базе порядка 15 тысяч вакансий.



Чтобы работник нашел своего работодателя, сегодня в центре занятости населения была организована ярмарка вакансий. Познакомиться с предложениями на рынке труда пришли сотни граждан. Большинство из них – люди среднего и старшего возраста. Последние, как и выпускники вузов, не имеющие опыта работы, входят в группу риска по безработице.



Коэффициент напряженности труда в регионе составляет 0,7 человека на 1 вакансию. Это неплохой показатель, и, по мнению специалистов, он говорит о том, что в целом ситуация на рынке труда Ярославской области контролируемая и носит позитивный характер.