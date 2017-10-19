​Один из пяти ФОКов, которые будут построены в регионе по программе «Газпром – детям», появится в Переславле-Залесском, в районе дома №52 по улице Менделеева. Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области и администрации города провели осмотр выделенной площадки и на выездном межведомственном совещании обсудили вопросы, связанные с транспортной доступностью объекта и подключением коммунальных сетей.



– В Переславле-Залесском будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. – Земля под социально значимый объект предоставляется в аренду без проведения торгов в рамках регионального закона №14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», принятого в этом году для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это дает возможность инвестору оформить участок в максимально короткие сроки.



Строительство ФОКов по программе «Газпром – детям» стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым, с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Физкультурно-оздоровительные комплексы также появятся в Ярославле, Угличе и Семибратове Ростовского района. Кроме того, в рамках программы в этом году в регионе обустроено 20 пришкольных стадионов.