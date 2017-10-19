​С 19 по 20 октября в Ярославле проходит всероссийское совещание, которое посвящено итогам Всероссийской олимпиады школьников за прошедший учебный год. Организаторами выступили Министерство образования России и Правительство области. В мероприятии принимают участие педагоги и представители, задействованные в проведении олимпиады, из большинства российских регионов.



Сегодня Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам. В 2016 – 2017 учебном году в региональном этапе приняли участие 1728 школьников, из них 430 признаны победителями и призерами, 54 достойно представили Ярославскую область на заключительном этапе, 24 финалиста стали победителями и призерами.



– Результаты, полученные на Всероссийской олимпиаде, ребята подтверждают на международном уровне, и мы гордимся их успехами, – отметила заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Жанна Садовникова. – Ярославская область показывает хорошие результаты на протяжении трех лет. От 40 до 44 процентов тех ребят, которые выходят на заключительный этап Всероссийской олимпиады, получают призовые места. Именно поэтому мы приехали сюда ознакомиться с вашими лучшими практиками.



Успешное выступление ярославцев на Всероссийской олимпиаде и международных конкурсах обеспечивает эффективная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Ярославская область занимает девятое место в стране в рейтинге, учитывающем количество победителей и призеров и общее число обучающихся в школах.



– Если в 2013 году от нашего региона в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике участвовали два человека, то в этом году – 18, – сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Ребята, которые пришли заниматься в разные математические объединения в 2013 году, сегодня уже доросли до финального этапа, поскольку региональный этап проводится только в старших классах.



С 2013 года реализуется региональный проект «Ярославская математическая школа». В образовательных организациях всех муниципальных образований работают математические объединения для обучающихся 5 – 7-х классов. Функционирует образовательный портал «Математика для всех», где проводятся дистанционные уроки, интернет-соревнования. За последние годы два ярославских школьника входили в состав сборной России для участия в Международной олимпиаде по математике и завоевали золотую (2014 год), бронзовую (2016 год) и серебряную (2017 год) медали.



С новыми практиками ярославских учебных заведений участники совещания познакомятся уже завтра. Они посетят в Ярославле лицей №86, школу №58, госучреждение дополнительного образования «Новая школа», МОУ «СШ «Провинциальный колледж». В Рыбинске о работе по выявлению и сопровождению потенциально одаренных школьников расскажет коллектив лицея №2. Новый формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук продемонстрирует технопарк «Кванториум».