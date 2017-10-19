​Представители департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области принимают участие в VI Всероссийском съезде кадастровых инженеров, который 17 – 20 октября проходит в Москве.



– Проблемы, связанные с деятельностью кадастровых инженеров, актуальны не только для нашего региона. Важно, что на съезде обсуждаются вопросы координации взаимодействия саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности, – подчеркнул директор департамента Максим Фролов. – В рамках работы будут сформированы единый подход к осуществлению кадастровой деятельности и единая позиция по регулированию деятельности кадастровых инженеров.



В мероприятии участвуют представители Минэкономразвития и Минсельхоза России, Росреестра, крупнейших российских организаций, работающих в сфере кадастра, геодезии и картографии, представители профильных подразделений субъектов РФ.



На пленарных заседаниях и специализированных круглых столах они рассматривают существующие проблемы, пути их решения, а также изменения в гражданском, земельном и кадастровом законодательстве.



Также на съезде Максим Фролов обсудил с генеральным директором СРО «Кадастровые инженеры» Мариной Петрушиной вопросы организации в нашем регионе семинара-совещания «Повышение профессионализма участников кадастрового учета». Оно запланировано на 24 октября и пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова.



Кроме кадастровых инженеров, работающих на территории региона, в семинаре-совещании примут участие представители Росреестра, МФЦ и отраслевых саморегулируемых организаций. Планируется обсудить вопросы создания условий для развития благоприятной бизнес-среды на региональном уровне, в том числе – соблюдения кадастровыми инженерами норм профессиональной этики.