|Представители департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области принимают участие в VI Всероссийском съезде кадастровых инженеров, который 17 – 20 октября проходит в Москве.
– Проблемы, связанные с деятельностью кадастровых инженеров, актуальны не только для нашего региона. Важно, что на съезде обсуждаются вопросы координации взаимодействия саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности, – подчеркнул директор департамента Максим Фролов. – В рамках работы будут сформированы единый подход к осуществлению кадастровой деятельности и единая позиция по регулированию деятельности кадастровых инженеров.
В мероприятии участвуют представители Минэкономразвития и Минсельхоза России, Росреестра, крупнейших российских организаций, работающих в сфере кадастра, геодезии и картографии, представители профильных подразделений субъектов РФ.
На пленарных заседаниях и специализированных круглых столах они рассматривают существующие проблемы, пути их решения, а также изменения в гражданском, земельном и кадастровом законодательстве.
Также на съезде Максим Фролов обсудил с генеральным директором СРО «Кадастровые инженеры» Мариной Петрушиной вопросы организации в нашем регионе семинара-совещания «Повышение профессионализма участников кадастрового учета». Оно запланировано на 24 октября и пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова.
Кроме кадастровых инженеров, работающих на территории региона, в семинаре-совещании примут участие представители Росреестра, МФЦ и отраслевых саморегулируемых организаций. Планируется обсудить вопросы создания условий для развития благоприятной бизнес-среды на региональном уровне, в том числе – соблюдения кадастровыми инженерами норм профессиональной этики.
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