​19 октября председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию проблемного жилого дома. В новые квартиры дома №34 по улице Пашуковской в 12-м микрорайоне Дзержинского района Ярославля готовятся въехать 82 семьи.



Дмитрий Степаненко отметил: решение проблем обманутых дольщиков на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова.



– Мы с вами сегодня встречаемся по радостному поводу. Наконец-то вы сможете отпраздновать долгожданное новоселье. Поздравляю! – обратился к дольщикам Дмитрий Степаненко. – Для того чтобы ввести этот дом в эксплуатацию, пришлось приложить немало усилий. Проблема обманутых дольщиков была и остается на личном контроле губернатора Ярославской области и Правительства региона. Наша общая позиция такова: человек, вложивший свои деньги в долевое строительство, должен получить жилье качественное и в срок. Обман здесь неприемлем.



Дмитрий Степаненко отметил: вопрос достройки проблемных объектов решается. Из 349 жилых домов, возводимых с привлечением средств дольщиков, 21 признан проблемным. По каждому разработан индивидуальный механизм завершения строительства. Также для улучшения ситуации по инициативе Дмитрия Миронова областная Дума приняла закон о поддержке участников долевого строительства, права которых нарушены.



– Чтобы заинтересовать новых инвесторов, им предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки для возведения жилья. А инвесторы, в свою очередь, завершают строительство проблемных жилых домов, – рассказал Дмитрий Степаненко. – Благодаря этой работе уже удалось достичь неплохих результатов.



Всего с начала 2017 года введено в эксплуатацию 10 проблемных жилых домов, решен квартирный вопрос 1089 участников долевого строительства. В частности, в сентябре был введен в эксплуатацию жилой дом на улице Сосновой в Ярославле. В квартиры въехали 259 семей.



Введение в эксплуатацию объекта на улице Пашуковской должно было состояться несколько лет назад. Однако строительство шло крайне медленно, а в начале 2013-го и вовсе прекратилось. Возобновить работы удалось лишь в конце 2016 года. Объект завершен силами АО «Горстройзаказчик».



Дмитрий Степаненко осмотрел новые квартиры, отметил высокое качество выполнения работ и пообщался с будущими жильцами.



– Позвольте выразить вам большую признательность за внимание к нашей проблеме. Мы благодарны руководству региона за то, что не бросили, а поддержали и решили вопрос, – сказала Дмитрию Степаненко дольщица Елена Травина. – За время, что мы ждали новых квартир, у многих из нас родились и подросли дети. Наша семья, например, вложила средства в строительство еще в 2008 году. Наш ребенок тогда был совсем маленьким. Сейчас у нас уже двое детей, оба школьники.



До конца 2017 года планируется к вводу в эксплуатацию еще 5 жилых домов. Благодаря этому въехать в новые квартиры смогут 248 участников долевого строительства.



– Сегодня сдали десятый, юбилейный дом. Решить проблему целиком планируем уже в следующем году. Задача амбициозная, но выполнимая. Уверен, мы с этой работой справимся, – заключил Дмитрий Степаненко.



Таким образом, всего в этом году будет введено в эксплуатацию 15 долгостроев, тем самым решатся проблемы 1337 участников долевого строительства.