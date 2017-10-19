​19 октября заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая провела совещание, посвященное первым итогам работы интерактивного портала «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru). Участие в мероприятии приняли представители областных департаментов информатизации и связи, здравоохранения и фармации, а также мэрии Ярославля.



Отмечено, что через новый интернет-ресурс уже поступило 216 сообщений. Самой популярной в настоящее время является категория «Двор, придомовые территории» – более 70 сигналов. Наиболее часто ярославцы пишут о ямах и выбоинах, просят провести дополнительную уборку проезжей части, а также восстановить уличное освещение. В рубрике «Дом, ЖКХ», куда за две недели пришло 28 сообщений, популярны темы горячего водоснабжения и содержания контейнерных площадок.



Просроченных сообщений сегодня нет: сигналы отрабатываются в соответствии с установленными сроками – в течение 10 рабочих дней.



Екатерина Троицкая обратила особое внимание на качество работы. Она привела в пример недавнее сообщение о ситуации во дворе на улице Угличской: после обращения граждан, поступившего через портал, яму просто засыпали землей, и то не полностью.



– Лично отработала все поступившие на интерактивный портал «Решаем вместе» сообщения и предложения. Это просто недопустимо! Портал создан для стимулирования оперативной работы органов государственной власти, и, главное, качественной работы. Почему я вижу отписки? – сказала Екатерина Троицкая. – Доводите дело до конца, а не выполняйте поручения «для галочки». Особенно важно усилить работу по получению обратной связи от жителей города. Мы должны знать, удовлетворены ли ярославцы результатом работы.



В настоящее время интернет-ресурс действует только в Ярославле, а с 2018 года начнет работать по всей области. На следующем совещании будет обсуждаться график входа в систему интерактивного портала «Решаем вместе» других городских округов и муниципальных районов.



– Кроме того, мы планируем ввод новых тематик по категориям уже в ближайшее время, – сообщил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Сегодня на портале семь категорий, по которым можно написать сообщения: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт.



Справка



Портал «Решаем вместе» – интерактивное дополнение одноименной губернаторской программы инициативного бюджетирования, запущенной в регионе по инициативе Дмитрия Миронова.



Все сообщения на портале четко классифицированы. В рамках этих категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется ввод дополнительных.



Необходимо зарегистрироваться, указать свой электронный адрес, четко отнести свой вопрос к одной из семи категорий и написать сообщение, не превышающее 700 знаков.



Граждане могут отслеживать на портале ход рассмотрения каждого своего сообщения.