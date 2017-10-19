​Производство молока к концу 2019 года в Ярославской области планируется увеличить с 290 до 370 тысяч тонн.



– Развитие молочного скотоводства – одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона. Реализация намеченных инвестпроектов в этом секторе позволит нам серьезно нарастить объемы производства и переработки, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Перспективы хорошие. По итогам 2016 года мы вторые в России по приросту основных показателей молочного скотоводства.



Сейчас в этой отрасли девять инвестиционных проектов общей стоимостью более 8 миллиардов рублей. В этом году сельхозпредприятие «Красный маяк» в Ростовском районе ввело в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 2000 голов дойного стада. В 2017-м проект получил господдержку из федерального и областного бюджетов на сумму более 60 миллионов рублей. Компания инвестировала в проект более миллиарда рублей.



В Угличском районе завершилась модернизация молочно-товарной фермы на 420 голов крупного рогатого скота холдинга «АгриВолга».



Планируется, что к концу 2018 года начнут работу новые молочно-товарные комплексы ООО «Ярославские дали», ЗАО «Агрофирма «Пахма» и ООО «Колос», а также запущен третий комплекс на 2400 голов ОАО «СХП «Вощажниково».



– Сегодня мы ведем переговоры со всеми молочниками о том, что необходимо развивать собственную переработку молока. Уже есть договоренность с руководством ОАО «СХП «Вощажниково» и предприятия «Красный маяк», они готовы инвестировать в данное направление, – отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.



Кроме того, в регионе планируется строительство двух козьих ферм. Одна – в Любимском районе – для разведения нубийской породы. Вторая – в Ростовском, соглашение о ее создании подписано на агровыставке «Золотая осень». Кроме возведения современной козоводческой фермы на 1500 голов проект предусматривает строительство животноводческого комплекса на 1900 коров.