​В Ярославской области разработан уникальный аппарат «LaserMicroVision» для визуализации процесса микроциркуляции крови в верхних слоях кожи в режиме реального времени. Аналогов его в России не существует. Оборудование с подобным действием есть только в Швейцарии, но оно значительно больше по размеру, что ограничивает возможности использования.



Данный проект вместе с еще пятью высокотехнологичными разработками ярославских инноваторов был представлен широкой общественности в рамках Дня промышленности Ярославской области. В их числе также роботизированная поисково-спасательная система, гравитационный фильтр-обезжелезиватель, энергосберегающий комплекс в вентиляционных системах, «SmartParking» – умная парковка, сервис лечения синдрома фантомных болей «Phantom MD».



– Треть проектов, представленных на Дне промышленности Ярославской области, относится к сфере медицины, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Это неудивительно, ведь в нашем регионе сильны традиции научных медицинских разработок, а сфера здравоохранения имеет огромный потенциал для применения таких новаций. Идеи ярославских предпринимателей способны не только приносить прибыль, но и реально улучшать здоровье людей и качество их жизни. Уверена, что наши стартапы добьются успехов. Но рынок здравоохранения непрост, на него сложно зайти. Поэтому инвестблок Правительства области поддерживает перспективные идеи, понимая их практическую и социальную ценность.



Корпорация МСП региона помогает авторам в подготовке финансовой модели, поиске инвестиций, взаимодействии с глобальными партнерами. В частности, оформлена заявка в фонд Бортника на грант в размере 2 миллионов рублей на развитие проекта «LaserMicroVision».



Анализатор микроциркуляции крови позволяет выявлять причины патологии и определять зоны поражения. Лазерный луч, проникая в кожу на глубину до 2 миллиметров, дает возможность вычислить скорость движения эритроцитов бесконтактным способом. Воздействие такого лазерного луча на кожу безвредно, и пациент его не ощущает.



Прибор можно использовать в любой области медицины, требующей проведения профильных исследований: онкологии, дерматологии, травматологии, пластической и восстановительной хирургии. Простота использования и компактные размеры позволяют применять разработку как в условиях центральной районной больницы, так и в научно-исследовательском институте.



– Прибор мы разрабатывали больше года. Сейчас занимаемся доработкой конструктива опытного образца, получаем лицензию и пишем специализированное программное обеспечение под конкретные клинические ситуации, – рассказал эксперт проекта «LaserMicroVision», заведующий хирургическим отделением больницы №7 Андрей Фомин.



Планируется, что площадками для практической реализации инновационных проектов должны стать ярославские предприятия, обладающие достаточными компетенциями по производству высокотехнологичного оборудования. Как правило, в качестве таковых рассматриваются работающие на ОПК. Уже сегодня Рыбинский завод приборостроения выпустил пилотный образец уникальной лазерной установки для микрохирургии глаза, разработанной офтальмологом Александром Тиховым. Планируется наладить на предприятии серийный выпуск этого оборудования.



– Президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению доли гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК. На уровне региона решать эту задачу позволят в том числе перспективные разработки наших инноваторов, – подчеркнула Галина Пенягина.