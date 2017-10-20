​В Правительстве Ярославской области состоялось очередное заседание рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительной деятельности. Его участники во главе с заместителями председателя Правительства региона Виталием Ткаченко и Екатериной Троицкой, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым обсудили представленные на конкурс проекты въездного знака в Ярославль.



Подача заявок завершена. Михаил Кудряшов представил все поступившие варианты эскизов на рассмотрение рабочей группы, озвучив итоги обсуждения экспертного сообщества.



– В качестве экспертов выступили представители творческих союзов и высшей школы, – рассказал Михаил Кудряшов. – Это председатель Союза художников, члены Союза журналистов, председатель Союза дизайнеров, главный архитектор города Ярославля, представитель департамента туризма, профессор архитектуры. Всего на конкурс подали заявки 43 участника, поступило порядка 50 работ.



На заседании рабочей группы с учетом рекомендаций экспертов было отобрано восемь проектов, которые для дальнейшего участия в конкурсе должны быть доработаны авторами с учетом высказанных замечаний.