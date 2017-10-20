|В Правительстве Ярославской области состоялось очередное заседание рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительной деятельности. Его участники во главе с заместителями председателя Правительства региона Виталием Ткаченко и Екатериной Троицкой, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым обсудили представленные на конкурс проекты въездного знака в Ярославль.
Подача заявок завершена. Михаил Кудряшов представил все поступившие варианты эскизов на рассмотрение рабочей группы, озвучив итоги обсуждения экспертного сообщества.
– В качестве экспертов выступили представители творческих союзов и высшей школы, – рассказал Михаил Кудряшов. – Это председатель Союза художников, члены Союза журналистов, председатель Союза дизайнеров, главный архитектор города Ярославля, представитель департамента туризма, профессор архитектуры. Всего на конкурс подали заявки 43 участника, поступило порядка 50 работ.
На заседании рабочей группы с учетом рекомендаций экспертов было отобрано восемь проектов, которые для дальнейшего участия в конкурсе должны быть доработаны авторами с учетом высказанных замечаний.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:15
28 просмотров
2017.10.20 За 10 месяцев в бюджет поступило 108 миллионов рублей за использование лесов 2017.10.20 Приоритетными направлениями допобразования студентов в ЯГСХА станут органическое сельское хозяйство и ветеринария2017.10.20 Представители региона приняли участие в парламентских слушаниях по вопросам контрольно-надзорной деятельности2017.10.20 В Ярославской области будут производить черную икру2017.10.20 В Ярославской области разработан уникальный анализатор микроциркуляции крови