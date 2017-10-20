​Начался процесс оформления земельного участка под строительство рыбоводного комплекса, где будут производиться лососевые, осетровые породы рыб и черная икра. Соглашение о сотрудничестве в целях реализации этого проекта губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Импорт-Торг» Сергей Химичев подписали на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» в начале октября.



Перспективы и детали проекта вчера в рамках рабочей встречи обсудили заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов и Сергей Химичев.



– Аквакультура – одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса в рамках стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым, – сказал Валерий Холодов. – Он поставил задачу к 2020 году обеспечить регион рыбой на 14 процентов, а также увеличить ежегодный объем производства в этом секторе до 3 тысяч тонн. В настоящее время у нас успешно работает хозяйство Михаила Атаманова, который выращивает радужную форель на основе садковой аквакультуры, а с этого года реализует проект по выращиванию балтийского сига. В планах у инвесторов еще три проекта в сфере рыбоводства с общим объемом вложений 1,1 миллиарда рублей. И это только начало.



На предприятии ООО «Импорт-Торг», которое планируется построить в Большесельском районе, будет осуществлен полный цикл в установках замкнутого водоснабжения с полной переработкой. Компания намерена вложить в проект 300 миллионов рублей и создать не менее 100 рабочих мест. Сроки реализации – 2017 – 2022 годы.



После выхода на полную мощность рыбоводный комплекс сможет ежегодно производить 1000 тонн лососевых видов рыб, 100 тонн осетровых и 2 тонны черной икры. Налоговые отчисления составят порядка 7 миллионов рублей в областной бюджет и миллиона рублей – в местный.