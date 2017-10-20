​В Москве при участии министра по вопросам открытого Правительства Михаила Абызова и первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко прошли парламентские слушания на тему «Законопроект о государственном и муниципальном контроле как правовая основа формирования нового облика системы государственного и муниципального контроля».



– Ярославская область одной из первых включилась в реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова в регионе создана профильная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители всех надзорных органов федерального и регионального значения. В настоящее время в нашей области ведутся информатизация процессов и внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности органов регионального государственного контроля.



В парламентских слушаниях приняли участие руководители министерств и ведомств, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, высшей школы, общественных объединений предпринимателей, представители регионов, в том числе департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– В этом году Правительство области кардинально изменило вектор работы в сфере контрольно-надзорной деятельности, который в настоящее время направлен прежде всего на эффективность и результативность, – подчеркнул директор департамента Максим Фролов. – Уверен, что данный законопроект создаст новую целостную систему правового регулирования контрольно-надзорной деятельности, позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также оптимизировать деятельность органов контроля.



В рамках слушаний обсуждались меры регулирования контрольно-надзорной деятельности в рамках законопроекта, а именно использование риск-ориентированного подхода, проведение профилактики нарушений и внедрение системы оценки результативности надзора.